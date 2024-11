Joan Vinyes i Jaume Font s'enduen el Campionat de resistència GT

L'equip Vinyes Dabad va protagonitzar un gran final de temporada a l'última prova del Campionat d'Espanya de Turismes (GT-CET), disputada el darrer cap de setmana al traçat del Circuit de Barcelona-Catalunya. Per una part, la dupla formada per Joan Vinyes i Jaume Font, amb el Porsche 992 GT3 Cup de Baporo Motorsport, van assolir la segona posició per acabar primers de la general del Campionat de resistència GT, mentre que per l'altra, Joan Vinyes Jr. es va apoderar de la victòria i es va proclamar Campió d'Espanya de Turismes.

En primer lloc, la parella Vinyes-Font. Els temps aconseguits en els entrenaments oficials van col·locar el conjunt a la tercera línia en l’ordre de sortida, i va ser Vinyes l’encarregat de fer el primer relleu. Després de la posada en verd del semàfor, amb sortida llançada, Vinyes va mostrar una conducció eficaç en les complicades condicions de la pista, la qual tot i que ja havia deixat de ploure la quantitat d’aigua acumulada encara era molt evident. Així, el primer pas per meta registrava el pas de l'andorrà en primera posició, lideratge que va mantenir durant sis voltes més.

Però, el condicionant de l'asfalt moll amb diverses sortides de pista va fer aparèixer el cotxe de seguretat, i en una d'aquestes, el pilot va aprofitar per entrar a fer gasolina i al cap d'unes voltes va tornar a entrar per donar el relleu a Font. Aquestes dues parades van portar l'equip fins a la setena plaça quan encara la majoria dels rivals no havien fet les seves parades. Font va anar guanyant posicions fins a posar-se líder a la volta 47, i tot i que d'una ràpida aturada a box per canviar les rodes van acabar relegats al quart lloc. Així i tot, va tornar a remuntar fins a la segona posició absoluta final, la qual els va servir per imposar-se a la general.

D'altra part, un dels grans protagonistes del míting va ser Joan Vinyes Jr. En aquesta última prova del curs va compartir el volant del Cupra TCR DSG de Baporo Motorsport amb Marc Carol, pilot amb molta experiència i gran coneixedor del circuit català, i des del primer moment van mostrar la seva rapidesa i fruit d’això va ser el millor temps en la categoria de turismes en la sessió cronometrada.

Si bé tots els entrenaments s’havien fet en condicions de sec, la pluja va ser la protagonista de la matinal del diumenge, dia de la cursa. En aquestes condicions, Carol, l’encarregat de prendre la sortida, va ser capaç de superar un bon grapat de pilots amb cotxes de la categoria GT, i a l’equador de la cursa, definida a dues hores de durada, Vinyes Jr. va agafar el relleu al volant del Cupra en condicions encara de pista molla, encara que en alguns punts del traçat ja es començava a assecar. La seva progressió va continuar i va arribar a rodar en segona posició absoluta, fins que l’obligació de parar per fer gasolina el va portar fins a la novena posició de la general i clar dominador entre els Turismes.