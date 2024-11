La data del referèndum de l'Acord es podria ajornar per un retard en la revisió del text

El cap de Govern, Xavier Espot, ha celebrat aquesta tarda una reunió a Brussel·les amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, per abordar l'estat d'avançament dels aspectes relacionats amb l'Acord d'associació. Durant la trobada, Šefčovič ha informat que els terminis inicialment previstos per a la finalització de la revisió jurídica del text s'hauran de prolongar, fet que afectarà també la data del referèndum previst a Andorra.

El vicepresident executiu ha subratllat que aquests ajustos en el calendari són habituals en textos internacionals d'aquesta complexitat. «Tots havíem considerat un calendari més curt, però és evident que un instrument com aquest, únic dins del mercat interior, requereix el temps adequat», ha declarat Espot, reconeixent la importància de respectar el procediment.

Espot ha remarcat que Šefčovič no ha avançat cap data per a la conclusió del procés, la qual depèn de la finalització de les revisions del Consell de la UE i la validació per part de la Comissió, Andorra i San Marino. A més, els 27 Estats membres han de determinar la naturalesa jurídica de l'Acord (mixt o no). Això implica que la consulta a la població andorrana només podrà organitzar-se sobre la base d'un text definitiu.

"Una consulta popular políticament vinculant"

El retard en el procés de revisió no ha alterat la voluntat del Govern de sotmetre l’Acord d’associació a una consulta popular "políticament vinculant", segons ha afirmat el cap de Govern, qui ha subratllat aquest compromís com una manera de permetre als ciutadans decidir si desitgen o no l’Acord. Aquesta designació, que difereix del concepte de referèndum, implica que el compromís d’aplicar el resultat és polític, sense la força legal directa d’un referèndum. Tanmateix, la situació amb Europa podria decidir-se amb una simple consulta popular com la decisio del Comu d’Ordino en tancar el tunel del Port del Rat, el 15 de juny del 2003.