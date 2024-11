Adrià Regada, vuitè al ciclocròs de la Seu d’Urgell

L’andorrà Adrià Regada, corredor del Caja Rural Alea, conjunt amb el qual ha renovat una temporada més, va finalitzar el passat cap de setmana en vuitena posició de la classificació general i quart de la categoria sub23 en el 5è Gran Premi la Seu d’Urgell de ciclocròs. El ciclista va finalitzar amb un temps de 56:10, a poc més de dos minuts de vencedor, el membre del 73 Factory BGTeam Marc Romero. El tricolor, segons va informar, va decidir participar en la cita alt-urgellenca per començar a perfilar l’estat de forma de cara l’exigent curs vinent de ruta.

Per El Periòdic

