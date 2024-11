Acció Feminista denuncia la manca de dades sobre la violència masclista a Andorra

Acció Feminista ha reiterat aquest dilluns la seva reivindicació d'obtenir dades més detallades i estadísticament significatives sobre la violència contra les dones a Andorra. Durant l'acte organitzat amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, celebrat a L’Institucional del Parc Central, diverses vocals de l’entitat han posat en relleu aquesta mancança.

"Creiem que calen estudis que reflecteixin l’impacte real de la violència masclista al país. En altres llocs es parla de 'una de cada cinc dones' o fins i tot 'tres de cada cinc', però a Andorra no disposem d’aquestes dades, la qual cosa ens impedeix conèixer la dimensió del problema", ha denunciat Anna Boneta, sòcia d’Acció Feminista. Boneta ha recordat que, en una enquesta anònima impulsada per l’entitat l'any passat, es van recollir 200 respostes en només un mes. "Aquest volum de participació demostra que és un tema que preocupa i que mereix més esforços i recursos. És una realitat que no es pot ignorar ni invisibilitzar", ha afegit.

Presentació de la campanya 'Veus que no veus'

Durant l’acte, Acció Feminista ha presentat la campanya 'Veus que no veus', una iniciativa nascuda arran de l’enquesta realitzada al novembre de l’any passat. A partir d’aquests relats reals, l'entitat ha creat una campanya visual amb cartells que mostren la imatge de nou dones conegudes de la societat andorrana, les quals posen veu i rostre a les víctimes. "Ens hem trobat amb molts casos de violència dins la parella, però també amb episodis fora de l’àmbit familiar, com en el carrer o en l’àmbit laboral, on les agressions s’han repetit amb freqüència", ha explicat Boneta. Els testimonis complets d’aquestes experiències es poden consultar a través de vídeos enllaçats a codis QR presents als cartells.

La vocal Lucía Rivero ha destacat que, tot i que l’enquesta d’enguany ha rebut menys respostes a causa del canvi d’enfocament, el projecte continua obert. "Aquest any ens hem centrat a donar veu als testimonis recollits. Això ha reduït el volum de noves respostes, però l’impacte és evident", ha afirmat. Entre les conclusions extretes de l’enquesta, Rivero ha subratllat que les violències més comunes són les laborals i les sexuals fora de la parella, especialment en espais públics com discoteques, cafeteries o llocs de treball. "Hem de ser més proactius a l’hora de denunciar aquestes situacions i protegir les víctimes", ha remarcat.

Per altra banda, Rivero també ha valorat les dades publicades aquest matí pel Govern, les quals indiquen un augment de casos de violència de gènere. "Aquesta tendència a l’alça reflecteix no només l’increment de casos, sinó també el fet que cada vegada hi ha més conscienciació i voluntat de denunciar i buscar ajuda", ha destacat. Tot i això, ha advertit que "queda molt camí per recórrer" i que el tema s’ha de mantenir al centre del debat públic.