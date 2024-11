Detinguda a Lleida una resident integrant d'un grup criminal dedicat a "estafes amoroses"

El mètode utilitzat pel grup consistia a contactar amb les víctimes a través de xarxes socials i establir-hi una relació de confiança, que progressava cap a un vincle sentimental. Una vegada guanyada la confiança de les víctimes, la dona manifestava la seva intenció de desplaçar-se des d'Andorra fins a Espanya per conèixer-les personalment. Tanmateix, justificava repetidament la seva impossibilitat de viatjar al·legant problemes financers, dificultats a les fronteres o altres excuses similars. Això provocava que les víctimes, emocionalment vulnerables, realitzessin transferències econòmiques per ajudar-la a superar aquests suposats obstacles.

Per El Periòdic

