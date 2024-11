80 targetes regal per premiar l'esforç dels joves esquiadors del Club Pas de la Casa

L’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig (ECPSGR) va celebrar ahir l’assemblea general de socis d’enguany que ha servit per fer un balanç de la temporada i per reconèixer l’esforç i el talent dels seus esquiadors. Un dels moments més destacats de l’esdeveniment va tenir lloc durant l’entrega de les targetes regal per part de Grup Pyrénées, un dels patrocinadors del club, com a reconeixement als esquiadors que han aconseguit podi durant la temporada.

Cal esmentar que en total, es van repartir una vuitantena de targetes regal que simbolitzen el compromís de l’entitat amb l’esport i el suport als joves talents que treballen intensament per assolir els seus objectius i somnis futurs. Val a dir que l'acte es va celebrar a les instal·lacions de MoraBanc, patrocinador principal del club.