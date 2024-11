Esade i Andbank creen una iniciativa global per a empreses familiars

Esade i Andbank han presentat la Chair of Family-Owned Enterprises (CFOE), una col·laboració innovadora que, durant els pròxims cinc anys, treballarà per millorar la gestió i la sostenibilitat de les empreses familiars. Aquesta iniciativa se centrarà en la recerca, la formació i el suport a les famílies empresàries per abordar els reptes actuals i futurs, tant en l’àmbit empresarial com en la gestió del patrimoni familiar.

"Les empreses familiars no només són claus en la generació d’ocupació, sinó que també poden liderar el canvi en les polítiques econòmiques i socials", ha destacat María José Parada, directora de la CFOE. Segons Parada, la seva independència de la pressió corporativa a curt termini les situa com a motors d’innovació i sostenibilitat, capaços d’afrontar problemes globals.

Carlos Aso, CEO d’Andbank, ha subratllat el paper essencial d’aquestes empreses en el desenvolupament econòmic. "En un entorn en constant canvi, són la base de l’economia i és fonamental garantir la seva continuïtat", ha afirmat.

La iniciativa també proporcionarà espais perquè les famílies empresàries comparteixin coneixements i experiències. "Aquest projecte oferirà accés a millors pràctiques i tendències, alhora que facilitarà relacions amb altres grups familiars", ha assenyalat Nely Mayoral, directora global de la Unitat de Family Office d’Andbank.