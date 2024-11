El Programa Estadístic anual oferirà set noves activitats d'un ventall de 217

El Consell Andorrà d’Estadística, presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha aprovat avui el nou Programa estadístic 2025 que conté 217 activitats estadístiques, i que demà se sotmetrà a l’aprovació del Govern. Es preveu que un cop finalitzat el Programa 2025, el grau de desplegament acumulat del pla estadístic 2022-2025 sigui del 100%, ja que a les 228 activitats aprovades per Llei l'any 2022, se n’hi han afegit dos de noves: una al Programa 2024 i una altra el 2025, sumant un total de 230 activitats.

Per tot això, s'inclouran en aquest nou programa les activitats estadístiques sobre les filials de les empreses, un índex de cost laboral harmonitzat, un balanç energètic, una enquesta a la joventut, un model genèric del procés estadístic (GSBPM) i un model genèric de la informació estadística (GSIM). S’afegirà com a nova activitat, elRegistre Energètic Nacional (REN), l’eina que centralitzarà tota la informació sobre els fluxos energètics d’Andorra que donarà compliment al que estableix la llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

L'organisme que regula el plànol estadístic al Principat

El Consell Andorrà d’Estadística és un òrgan de caràcter consultiu, de participació social d’informants, productors i usuaris de les estadístiques públiques d’Andorra, que assisteix les institucions i els òrgans del Sistema estadístic del Principat per a la millor governança de l’estadística oficial d’Andorra. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim una vegada l’any, i està conformat actualment per 18 membres, amb la presidència que recau a la titular d'Economia, Conxita Marsol, responsable d’Estadística.