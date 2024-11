Andorra tindrà representació assegurada al Mundial de Freeride

A principis d'octubre saltava la notícia que Andorra serà la seu del primer Campionat del Món de Freeride de la FIS, i avui n'ha tingut lloc la presentació. A trets generals, molts dels actors implicats com el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma; el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, o el CEO de la FIS Freeride, Nicolas Hale-Woods, han parlat d'una fita història no només pel país, sinó per aquesta disciplina. Durant la roda de premsa, celebrada a la sala d’exposicions Era del Raser d'Ordino, a banda de recordar que la cita tindrà lloc de l’1 al 6 de febrer del 2026 a l’estació d’Ordino Arcalís, s'ha confirmat que hi haurà representació assegurada del Principat.

En aquest sentit, l'esdeveniment acollirà als 67 millors esportistes de l'especialitat, escollits en un rigorós procés classificatori que va des de l'1 de maig d'enguany fins al 30 d'abril de l'any vinent i engloba els circuits Freeride World Tour (FWT) Pro, Challenger, Qualifier i Junior, a més de diferents quotes. En primer lloc, tindran plaça els millors classificats del FWT 2025, als quals se'ls sumarà un representant continental de cada regió – Europa, Àsia, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Oceania – i sis més de les associacions nacionals d'acord amb el seu rànquing i sempre que tinguin pocs o cap atleta classificats. Així mateix, hi ha les conegudes 'wild card', les quals la FIS Freeride n'assignarà una per categoria – esquí homes, esquí dones, snowboard homes i snowboard dones –, sumades a la que la FAE tindrà per elegir un representant tricolor.

Entre altres especificitats, el campionat es desenvoluparà a una sola mànega. És a dir, cada participant tindrà només una única oportunitat per demostrar la seva habilitat perquè els jutges avaluïn el seu descens en base l'elecció de línia, el control, la fluïdesa, la tècnica i l'estil aeri. A hores d'ara, tal com ha avançat Ledesma, la ubicació encara no s'ha escollit: "Queden dos anys i una de les fortaleses de l'estació és que tenim cinc o sis cares que han demostrat en diferents ocasions que poden acollir aquest Mundial". Demanat pel pressupost, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts ha reconegut que en tenen un estimat, però no ha volgut parlar de xifres fent esment que encara estan 'dibuixant' la prova. Això sí, ha assenyalat que volen fer història i que la cita "sigui fidel al que volem projectar del país".

D'altra banda, tant ell com Hale-Woods han destacat que el recorregut d'aquest esport l'estan començant a construir ara i que hi ha també un pla perquè es converteixi en olímpic de cara els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. "El freeride a Andorra està a casa", deia el CEO de la FIS Freeride, recollint les declaracions de Torres, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, i el vicepresident de la FAE, Patrick Toussaint, indicant que acollir un esdeveniment d'aquestes dimensions és sinònim d'estar fent bé la feina.