Teixidó exigeix més recursos per als Banders i destaca la urgència d'incrementar el salari

El Cos de Banders ha commemorat el dia de Sant Francesc d'Assís amb un acte oficial a la base situada a Encamp, en què el seu directiu ha reiterat la petició de més recursos - personals i salarials - per al cos. El cap de Banders, Ferran Teixidó, ha posat èmfasi en la necessitat de disposar de més mitjans econòmics, destacant que "el sou no és atractiu". En aquest sentit ha destacat que els aspirants per entrar al cos tenen unes exigències altes i és per aquest motiu que han d'incentivar el lloc de treball, donat que, segons ha indicat Teixidó, "tenim molt pocs candidats per entrar".

En unes declaracions posteriors, Teixidó ha celebrat que, des d'aquest any, el cos ja està consolidat pel que fa a les vacants. Tot i això, ha admès que, per treballar a un nivell òptim, els llocs de treball haurien d'ampliar-se, almenys, amb una o dues parelles més d'agents, una ampliació que no es podrà realitzar fins a l'any 2026 a causa de les limitacions pressupostàries. El cap del cos ha recordat que fa 20 anys que no es creen nous llocs de treball i ha subratllat que "les feines que fèiem no són les mateixes que fem ara. Les tasques han augmentat i, tot i que la tecnologia i la digitalització ens ajuden molt, cal tenir en compte que, progressivament, la plantilla ha d’anar creixent".

Teixidó també ha destacat la importància d’incrementar els salaris de la plantilla. "Sabem que és una demanda que no només afecta el cos de Banders, sinó també la resta de cossos especials", remarcant que s’està elaborant un estudi per analitzar les necessitats de cada cos i les seves competències, destacant que "algunes funcions han anat canviant, i això s’ha de reflectir en el complement específic". A més, ha incidit en el fet que "els directors, juntament amb els sindicats, tenim la responsabilitat de defensar un increment salarial just, especialment en relació amb el cost de vida que tenim a Andorra".

Davant d'aquesta situació, tant el cap de Banders com el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, han ressaltat que una de les prioritats actuals és incrementar la presència femenina al cos. Actualment, l'única dona vinculada al Cos de Banders treballa al departament administratiu. "Estem treballant per incorporar dones al nostre cos, cercant la manera més adequada per implementar el pla d'igualtat que hem posat en marxa aquest any", ha explicat Teixidó, qui ha recalcat la necessitat de tenir molt en compte la figura femenina en la configuració de nous llocs de treball. Casal ha reforçat aquest compromís afirmant que "estem treballant perquè les incorporacions futures comptin amb dones agents".

Pel que fa als agents en període de formació, Teixidó ha indicat que "actualment hi ha cinc agents en procés de formació, que finalitzaran al febrer del 2025". En relació amb això, el titular de la cartera d'Agricultura i Ramaderia ha destacat una millora recent en les condicions laborals, assegurant que "gràcies a les mesures implementades, els agents en formació reben el 60% del complement específic". Tanmateix, el director del cos ha recordat que "pels futurs banders interessats en la feina, l’oferta és poc atractiva ja que les exigències són molt altes i el salari poc competitiu. No oblidem que som agents de l’autoritat, que treballem sobre el terreny, fem ús d’armes i gestionem el control de caçadors i pescadors".

Finalment, Casal ha agraït el compromís cap a Andorra i el servei públic de tota la plantilla de Banders. "És una tasca que realitzeu amb la professionalitat que requereix un cos especial, complint amb la credibilitat necessària i amb la humanitat i passió per la natura que defineix un bon bander. Estic convençut que, treballant colze a colze, podrem afrontar els reptes per seguir gaudint d’un país amb muntanya i ple de biodiversitat", ha destacat. L’acte ha conclòs amb un reconeixement a l’Ada, una gossa del grup caní que es jubila després de 13 anys de servei.

Gestió de l'ós bru

Un altre tema destacat durant la jornada ha estat la tasca dels banders en la gestió i el seguiment de l’ós bru. El ministre de Medi Ambient ha subratllat els avenços en aquest àmbit gràcies a la feina dels agents forestals. "S'han recuperat un total de 24 mostres d'ADN de l'espècie, i aquestes dades han permès determinar que actualment hi ha vuit exemplars: sis mascles, una femella i la seva cria", ha detallat Casal. "Hem difós un tríptic i un vídeo per ensenyar als amants de la natura quin comportament cal tenir davant un eventual encontre amb un plantígrad. La presència de l’ós és una prova que, malgrat el pas dels anys i la presència humana, alguns indrets del nostre territori es mantenen inalterats", ha afegit.