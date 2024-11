Teixidó reitera la necessitat del cos de tenir més recursos

El Cos de Banders ha commemorat el dia de Sant Francesc d'Assís amb un acte oficial a la base situada a Encamp, en què el seu directiu ha reiterat la petició de més recursos - personals i salarials - per al cos. El cap de Banders, Ferran Teixidó, ha posat èmfasi en la necessitat de disposar de més mitjans econòmics, destacant que "el sou no és atractiu". En aquest sentit ha destacat que els aspirants per entrar al cos tenen unes exigències altes i és per aquest motiu que han d'incentivar el lloc de treball, donat que, segons ha indicat Teixidó, "tenim molt pocs candidats per entrar".

Davant d'aquesta situació, tant el cap de Banders com el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, han ressaltat que una de les prioritats actuals és incrementar la presència femenina al cos. Actualment, l'única dona vinculada al Cos de Banders treballa al departament administratiu: "Estem treballant per incorporar dones al nostre cos, cercant la manera més adequada per implementar el pla d'igualtat que hem posat en marxa aquest any", ha explicat Teixidó. Per la seva banda, Casal ha reforçat aquest compromís, afirmant que "estem treballant perquè les incorporacions futures comptin amb dones agents".

Pel que fa als agents en període de formació, Teixidó ha indicat que "actualment hi ha cinc agents en procés de formació, que finalitzaran al febrer del 2025". En relació amb això, el titular de la cartera d'Agricultura i Ramaderia ha destacat una millora recent en les condicions laborals, assegurant que "gràcies a les mesures implementades, els agents en formació reben el 60% del complement específic". Tanmateix, Teixidó ha incidit en què de cara a l'any 2026 esperen que es pugui comptar amb dos o quatre agents més al cos, donat que per l'any vinent ja no és possible perquè la partida pressupostaria ja està tancada.

Gestió de l'ós bru

Un altre tema destacat durant la jornada ha estat la tasca dels banders en la gestió i el seguiment de l'ós bru. El ministre de Medi Ambient ha subratllat els avenços en aquest àmbit gràcies a la feina dels agents forestals. "S'han recuperat un total de 24 mostres d'ADN de l'espècie, i aquestes dades han permès determinar que actualment hi ha vuit exemplars: sis mascles, una femella i la seva cria", ha detallat Casal.

- pendent d'ampliació -