Bartumeu Gabriel disputarà la Copa d’Europa de Zinal

Després de mesos de recuperació des que es va operar del genoll el passat mes de febrer, Bartumeu Gabriel tornarà a la Copa d’Europa. Serà a Zinal (Suïssa) els pròxims 5 i 6 de desembre. Abans d’aquesta Copa d’Europa, debutarà amb tot l’equip nacional a les curses de gegant FIS que acollirà Levi (Finlàndia), on es troben entrenant.

L’esquiador ha realitzat una recuperació idònia, sense entrebancs i demostrant una evolució molt bona. Des de l’equip es considera que està en disposició de tornar a competir i fer-ho als gegants de la competició continental. Abans, però, debutarà com està previst a les FIS de Levi (30 de novembre i 1 de desembre en gegant), i viatjarà el mateix dia 1 a Suïssa juntament amb l’entrenador Nico Belcredi per estar a punt per a les copes d’Europa.

"Tinc moltes ganes, la veritat és que em fa bastant il·lusió perquè després d’aquest procés tornem a estar bé i amb moltes ganes de donar-li gas", ha valorat Gabriel. L’equip nacional masculí continua amb els seus entrenaments a Suïssa, on també es van disputar les copes d’Europa d’eslàlom amb la presència d’Àlex Rius i Xavier Cornella. A Levi es troben, a més, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Èric Ebri, qui també entraran en competició a les FIS.

Pagès debutarà a les FIS de Hintertux

Lucas Pagès competirà a la Copa del Món de telemark. Fa una setmana i mitja que ha tornat a entrenar en neu amb molt bones condicions i ja pensa en les primeres curses, el pròxim cap de setmana a Hintertux (Àustria), amb unes FIS. En aquestes setmanes d’entrenament en neu primer va fer uns dies d’esquí lliure per tornar a trobar les sensacions, per començar a fer gegant i altres disciplines progressant de mica en mica. Aquests dies a Àustria, on es troba ara, ha estat esquiant també en skating, "i és molt important perquè hi ha molta feina a fer", assegura, tot i que destaca que va "pel bon camí". L'andorrà debutarà en competició a les curses FIS de Hintertux els dies 29 i 30 de novembre, i la primera cita de Copa del Món serà al mes de gener. "Vaig amb molt de seny, i a fons", ha finalitzat.