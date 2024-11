La FAM publica el calendari de la Copa d'Andorra d'esquí de muntanya

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha fet públic el calendari de la XXIII edició de la Copa d’Andorra MoraBanc d’esquí de muntanya per a la temporada 2024-25. De nou, la competició tindrà el patrocini principal de MoraBanc i comptarà amb un total de sis proves que aniran des del 31 de desembre d'enguany fins al 23 de març del 2025.

El calendari de la nova edició de la copa nacional s'iniciarà el darrer dia de l'any amb la cursa '3 fronteres' en modalitat Vertical. Cinc dies després, se celebrarà la Cronoescalada la Llosada, també en modalitat Vertical. El cap de setmana del 18 i 19 de gener es disputarà la Comapedrosa Andorra Open amb dues categories: Individual i Relleu. Passant al mes de febrer, el cap de setmana del 22 i 23 es correrà la Dynafit Andorra Skimo per equips i individual. Finalment, el calendari es conclourà al març amb la Pal Skimo Femení (diumenge 9 en modalitat Vertical) i la Travessa de Ransol - la Serrera (diumenge 23 en modalitat Individual).

"Hem fet tot el possible perquè encaixin amb totes les altres cites al Pirineu com la Copa Catalana o la Copa d'Espanya", va declarar el director tècnic de la FAM, Carlo Ferrari. En aquest sentit, Ferrari va valorar positivament la nova edició del trofeu nacional, mencionant que "és una competició bonica i interessant". A més, va recalcar que donarà joc a tots els atletes de qualsevol nivell, des d'aquells que volen anar per a la victòria, fins als que volen gaudir d'un bon dia de muntanya. "Estem pendents de la neu. Esperem que caigui el que toca i que es pugui gaudir de l'esquí i la Copa d'Andorra", va concloure.