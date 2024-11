Iniciat el procés de sol·licituds de les llicències UEFA i FAF

Durant les reunions, es van presentar les novetats en les edicions 2024 del Reglament Nacional de Llicència UEFA i Sostenibilitat Financera de Clubs i del Reglament Nacional de Llicència FAF, els nous criteris de compliment pel fons Solidarity de UEFA i una detallada formació sobre el compliment dels criteris financers de llicència UEFA. Així mateix, es va entregar tota la documentació necessària perquè els clubs realitzin el dossier per sol·licitar la llicència UEFA i la llicència FAF. El termini per a la seva entrega és el 6 d’abril de l'any vinent.

El departament de Llicències de Clubs ha dut a terme les primeres reunions i formacions amb els clubs candidats a sol·licitar la llicència UEFA i la llicència FAF per a la temporada 2024-25. Es tracta, doncs, de l'inici del procés de sol·licituds en una trobada a la qual van assistir els representants dels clubs participants en la lliga nacional de futbol, tan de Primera (Lliga Multisegur Assegurances) com de Segona Divisió (Lliga Unida QP).

