El Consell de Joves d'Andorra la Vella dona veu als adolescents

El Consell de Joves d’Andorra la Vella s’ha constituït amb l’objectiu de donar veu als adolescents de la parròquia en les decisions comunals. Durant la sessió inaugural, els participants han expressat la seva voluntat de contribuir a la millora de la comunitat i de ser escoltats per les autoritats locals. En aquest context, la cònsol menor, Olalla Losada, ha informat que s’està treballant en la remodelació de la plaça del Poble, on s’ha previst habilitar un espai destinat específicament als joves. A més, ha destacat que la proposta d’una discoteca per a adolescents a partir dels 12 anys ja s’ha posat en marxa amb una bona acollida.

L’entusiasme dels joves per presentar i treballar en propostes s’ha evidenciat en les seves intervencions. Laura Blanchard, estudiant de l’escola andorrana de Santa Coloma, ha ressaltat que li ha “agradat molt l’experiència”, la qual ha trobat “divertida i interessant” per endinsar-se en la política. A més, ha subratllat la importància que els consellers “sàpiguen” l’opinió dels adolescents. En una línia similar, Pablo Martínez, del Lycée Comte de Foix, ha manifestat el seu interès per la política i el desig d’ajudar els seus companys i els habitants d’Andorra la Vella.

Entre les propostes presentades, una de les més destacades ha estat la millora del servei de transport públic comunal. Jan Boix, representant del col·legi Sant Ermengol, ha posat èmfasi en la necessitat d’augmentar la freqüència dels autobusos i garantir-ne la puntualitat, ja que molts estudiants han d’esperar fins que passen dos vehicles per poder marxar després de l’escola. En resposta, Losada ha valorat positivament la iniciativa i ha celebrat que els joves plantegin idees amb visió de futur: "M’agrada veure que no es queden en propostes petites del que a mi m’agradaria, sinó que pensen molt més enllà". També ha recordat que actualment s’està realitzant un estudi de transport que es presentarà a finals d’any i ha destacat que "en l’àmbit d’accessibilitat ja s’han canviat algunes parades per millorar-ne l’ús".