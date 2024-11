La potència del plurilingüisme andorrà concreta la consolidació "d'un sistema exemplar"

La visita avui d'una de les dues coordinadores i secretàries de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF), la quebequesa Caroline St-Hilaire, als centres educatius del nostre país ha permès realçar i testificar un "model educatiu exemplar basat en el plurilingüisme" (català, castellà, francès i anglès). Si bé avui era un dia especial, atès que el 26 de novembre d'enguany es compleixen, ni més ni menys, que 20 anys de l'adhesió d'Andorra a la Francofonia, al marge de continuar mantenint unes relacions institucionals immaculades amb els estats de parla francesa. Donada l'ocasió, s'han reunit aquesta tarda la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i la mateixa St-Hilaire a l'Edifici Administratiu de Govern per concertar davant la premsa quines impressions s'han derivat de la visita, així com de les seves observacions pertanyents al sistema educatiu andorrà.

"L'Organització Internacional de la Francofonia té 93 membres i Andorra en forma part des del 2004", ha estipulat primerament la ministra Tor, qui ha deslligat, al mateix temps, que això "és prova de la importància i el compromís del Principat en el seu equilibri per la presència de les llengües dels seus països veïns". La vocació del plurilingüisme és, a banda d'un segell andorrà, "un dels eixos principals de la cooperació de la francofonia per la promoció i consolidació de la llengua francesa", ha fet saber la ministra. Detallant la visita, Tor ha comentat que la política i administradora del Canadà ha inspeccionat les escoles del sistema educatiu andorrà, "on ha presenciat el plantejament plurilingüe des de l'escola maternal".

Continuant la seva valoració, Tor ha esmentat que a St-Hilaire li ha agradat, en especial, el programa que fa el Col·legi Mare Janer per reforçar la presència de la llengua francesa. La titular de la cartera d'Afers Exteriors també ha posat en coneixement que l'OIF "no només coopera i treballa pel foment de les llengües, sinó també en l'àmbit polític per realitzar missions electorals a països francòfons que presenten conflictes en transició, a més de vetllar pel desenvolupament sostenible i per la igualtat de gènere". Amb aquest context, la ministra ha expressat la rellevància de la institució i per què és tan destacable, però també ha avançat que per desembre tindrà lloc al Principat una formació organitzada per la Francofonia.

L'administradora de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF), la política Carolina St-Hilaire, aquesta tarda davant els mitjans.

Per la seva banda, St-Hilaire ha tingut unes paraules d'agraïment envers el Govern i la ministra Tor "pel seu bon acolliment, i he quedat encantada amb la visita". Ha remarcat que a escala internacional, Andorra "és reconeguda per aquest model plurilingüe que s'ensenya des de les primeres edats", i que ha informat el seu equip que estava "meravellada" per com s'instrueix el francès al país. Ha titllat, a més, "d'èxit" el que ha pogut presenciar a les escoles del sistema andorrà i que "desitja que aquest model exemplar sigui traslladat a la resta d'estats".

Un sistema d'aprenentatge multilingüe que per a l'administradora de l'OIF és "un plaer de cara als joves per voler iniciar-se, conèixer i instruir-se en nous idiomes", ja que, tot i guardar i preservar la llengua materna (el català) "és convenient i la força que mou la Francofonia aprendre més llengües, sigui l'espanyol, l'anglès o el francès". D'entre els avantatges educatius que ha observat la política, ha destacat que el més important és el "desenvolupament integral de la cultura i el coneixement general que es promou per aprendre més d'un idioma, ja que sent joves és molt més senzill aprendre'ls".