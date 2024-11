El Consell d’Infants d’Encamp presenta 17 propostes per millorar la parròquia

El Comú d’Encamp ha constituït aquest dimarts al matí el nou Consell d’Infants, integrat per 13 consellers infantils titulars i 12 substituts. Durant la sessió constitutiva, aquests joves han assumit els seus càrrecs i presentat disset propostes amb l’objectiu de contribuir a la millora de la parròquia. L’acte ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, qui ha destacat la importància de la seva participació: “Les propostes que ens feu arribar ens aporten una visió diferent i contribueixen a fer d’Encamp una parròquia millor. Vosaltres, els infants, sou la veu d’un col·lectiu essencial i el nostre futur”.

Les iniciatives plantejades pels joves consellers han abastat diversos àmbits, com el medi ambient, l’esport, la seguretat viària i la creació de nous espais d’oci. L’Escola Andorrana del Pas de la Casa ha proposat la construcció d’un skatepark cobert i la celebració d’accions periòdiques de neteja col·lectiva, com el Clean Up Day, per conscienciar sobre la protecció de l’entorn natural. L’Escola Francesa del Pas de la Casa, per la seva banda, ha suggerit iniciatives com la reparació del terra de l’església de Sant Pere, l’organització de jocs d’estiu i d’hivern en zones cèntriques, la pràctica de voleibol, la projecció de pel·lícules nadalenques i la creació d’un espai tancat per jugar a videojocs.

Des de l’Escola Francesa d’Encamp, les propostes inclouen la creació d’un gimnàs per a infants i joves amb activitats supervisades, així com la instal·lació de papereres de reciclatge en espais públics. Aquesta última idea també ha estat recollida per l’Escola Andorrana d’Encamp, que planteja ampliar la iniciativa a zones com escoles i places comunals. Altres propostes destacades són la creació d’un centre d’acollida per a animals ferits, la instal·lació de semàfors amb plaques solars per estalviar energia, la incorporació d’un vigilant al Parc de l’Ossa i l’organització d’activitats familiars per a la recollida de residus.

Projectes en marxa i compromisos futurs

Pel que fa a les propostes del mandat anterior, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha anunciat que el projecte de pressupost per al 2025 inclourà la remodelació de l’escola bressol Els Marrecs, una demanda destacada de l’edició passada. També ha confirmat que es millorarà el terra de l’església de Sant Pere i es crearà un espai de cal·listènia al Pas de la Casa, a més d’instal·lar bústies d’intercanvi de llibres en diversos parcs de la parròquia.