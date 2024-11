J.M. Smörg abaixa el teló pujant al més alt del podi a Barcelona

J.M. Smörg no va poder posar un millor colofó a la seva campanya d’aquest 2024 que aconseguint el triomf en l’última prova del Campionat d’Espanya de GT – CET, celebrada el passat cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot establert a Andorra va participar en la cursa al volant del seu habitual BMW M4 GT4 gestionat per Promotion Motorsport i compartint les tasques de pilotatge amb Francisco J. Macías.

Després de dues sessions d’entrenaments lliures, les quals van servir per aclimatar el vehicle germànic al traçat i a un reglament sense el Balance of Performance habitual – el feia, per tant, més ràpid en les seves prestacions –, el dissabte al migdia van arribar les dues sessions de classificació que servirien per determinar la graella de sortida. En el compendi de les millors voltes de Smörg i Macías a la Q1 i Q2, respectivament, tots dos van aconseguir un temps mitjà d’1’52.667 que els permetia aspirar a tot en la jornada dominical.

La pluja caiguda durant la nit, i que encara tenia presència tímida quan es va iniciar la cursa de dues hores de durada, va ser un difícil examen per a tots els pilots a la sortida. El resident, que havia de fer la primera meitat de la prova, va aconseguir esquivar els nombrosos incidents que van esquitxar els compassos inicials i que van provocar la sortida del cotxe de seguretat fins a tres vegades en la primera mitja hora. Poc abans de l’equador, Smörg va cedir el testimoni a Macías després de fer el repostatge i va ser el pilot de Màlaga el responsable de portar el cotxe fins a la meta, ja amb l’asfalt completament sec. Després de 50 voltes, la victòria es va decantar del costat de Smörg i el seu company.

«Ha estat una carrera extremadament complicada, sobretot als compassos inicials en què amb la pluja la pista estava molt complexa. L’important era sobreviure mentre imprimies un ritme alt, i per a nosaltres era una prova fora del nostre programa habitual, però hem estat plenament competitius», explicava Smörg, subratllant que «hem quedat molt contents amb el comportament del BMW sense el Balance of Performance amb el qual hem competit la resta de l’any».