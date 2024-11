Els socialdemòcrates reclamen transparència en el salari de la direcció de l’AQUA

El grup parlamentari Socialdemòcrata, liderat per la presidenta suplent Susanna Vela, ha presentat avui un conjunt d’esmenes amb l’objectiu d’enfortir la Proposició de llei de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). Aquestes modificacions no només reforcen el compromís amb la perspectiva de gènere, sinó que també posen un èmfasi especial en la regulació de les retribucions per garantir la transparència.

Dins les vuit esmenes presentades, destaca la proposta que el salari de la persona que ocupi la direcció de l’AQUA sigui aprovat per la Sindicatura, escoltant la Junta de Presidents. Aquest mecanisme ja s’aplica a altres institucions rellevants com el Raonador del Ciutadà, el Tribunal de Comptes i l’Agència de Protecció de Dades. Aquesta mesura no només busca garantir un control rigorós sobre les retribucions, sinó que també reitera la importància de la rendició de comptes i l’autonomia institucional.

Pel que fa a la perspectiva de gènere, Vela proposa ajustar els articles 12, 14, 16, 17 i 18 de la llei per assegurar un llenguatge inclusiu i garantir que la composició dels òrgans de l’Agència — el Comitè Director, el Consell Assessor, la Comissió d’Avaluacions i la Comissió d’Apel·lacions — sigui equilibrada en termes de gènere. Aquesta modificació s’alinea amb la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i la no-discriminació entre dones i homes.

Una altra qüestió rellevant abordada pels socialdemòcrates és la modificació de la Disposició transitòria de la llei. Segons el text original, el pressupost de l’Agència seria transferit pel Ministeri d’Ensenyament Superior fins que es nomeni un nou director. Tanmateix, Vela argumenta que aquest enfocament contradiu els principis d’independència de l’AQUA i l’article 7 de la mateixa llei. Per això, proposa que el pressupost sigui transferit directament des del Consell General, garantint així la plena autonomia financera de l’Agència.