Espot cedeix i admet que possiblement no hi haurà referèndum fins a finals del 2025

El cap de Govern, Xavier Espot, ha admès aquest dimarts que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea podria endarrerir-se i no celebrar-se fins a finals del 2024. Les declaracions han tingut lloc al programa matinal de ràdio 'Avui serà un bon dia', en el qual Espot ha explicat que el retard en la revisió del text per part del Consell de la Unió Europea condiciona el calendari previst.

"La revisió del text està en mans del Consell de la UE, que representa els Estats Membres, i és qui ha de validar per unanimitat el contingut jurídic de l'Acord, incloent si es tracta d’un acord mixt o no", ha indicat Espot, afegint que hi hauria la possibilitat de renegociar el text en cas de rebre negatives per part d'Europa: "Aquest procés pot allargar-se fins al març, i en cas que es proposin modificacions, hauríem de reobrir les negociacions, la qual cosa retardaria encara més el referèndum", ha manifestat.

D'aquesta manera, el mandatari ha insistit en la complexitat de l’Acord d’associació, considerat un dels més ambiciosos que la Unió Europea ha signat mai. A més, ha defensat la importància de donar al procés el temps necessari: "Portem nou anys negociant; no vindrà de sis mesos més. Necessitem un text definitiu abans de consultar la ciutadania. De poc serviria preguntar per una cosa que encara pot ser modificada".

El cap de Govern ha destacat que, un cop aprovat el text, caldran cinc o sis mesos addicionals per organitzar la consulta perquè l'Executiu contempla fer una altra campanya per donar a conèixer el text pel qual votaran a favor o en contra. "És essencial una campanya informativa que expliqui el contingut de l’Acord tant als que el defensen com als detractors", ha explicat.

Aquestes declaracions arriben després de la reunió d’aquest dilluns entre representants del Govern i la Comissió Europea. La revisió del text per part de Brussel·les podria endarrerir la convocatòria del referèndum, tot i que Espot ha remarcat que aquest retard no depèn del Govern andorrà: "La Comissió Europea manté que aquests són els tempos normals per un Acord d’aquesta envergadura."

En la mateixa entrevista, Espot ha carregat durament contra els detractors del text, especialment contra Andorra Endavant i Concòrdia, acusant-los de manca de propostes alternatives: "Van demanar explicacions en una sessió de control amb més de 150 preguntes, però no han estat capaços d’aportar substància ni de respondre convenientment quan els he traslladat qüestions clares", ha retret Espot, mantenint la critica a la manca de propostes alternatives al text per part de l'oposició durant la mateixa sessió.

Així i tot, el mandatari ha reiterat que l’Acord d’associació és una oportunitat única per a Andorra i ha criticat la pressa que, segons ell, mostren alguns sectors. "Els que més demanen celeritat són, paradoxalment, els detractors. Si és per dir que no, tampoc vindrà de sis mesos. El més important és garantir que el text sigui robust i definitiu", ha conclòs.

En un altre context, durant un acte relacionat amb l’Organització Internacional de la Francofonia, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha sigut preguntada sobre si l’endarreriment del referèndum podia afectar la imatge internacional d’Andorra. Tor ha desestimat aquesta preocupació, assegurant que no hi haurà impacte negatiu. "Jo el que penso és que el tema del referèndum és un tema important a nivell intern i no veig perquè ha de modificar la nostra imatge internacional, que és una imatge molt bona", afegint que el procés de revisió jurídica del text per part del Consell de la Unió Europea continua el seu curs natural: "Encara s’estan fent diferents treballs jurídics i és un procés que es pot allargar, tothom ho sap. El referèndum s’organitzarà al moment que s’hagi d’organitzar".