Un préstec del BEI de 60 milions podria financiar projectes de transició energètica al Principat

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha publicat a la seva pàgina web la previsió d’un préstec marc de 60 milions d’euros destinat a projectes de transició energètica a Andorra. Segons el BEI, aquest finançament servirà per "donar suport a projectes d’energies renovables, la distribució de xarxes de calor i l’ampliació del subministrament energètic" durant el període 2024-2028. L’entitat ha informat que el "procés d’avaluació continua en marxa" i que "l’aprovació definitiva per part del Consell d’Administració s’espera per al 2025".

Aquest projecte s’alinea amb l’objectiu del BEI de donar suport a la mitigació del canvi climàtic fora de les fronteres de la Unió Europea. Andorra és el primer petit estat europeu no membre de la UE que coopera amb el BEI, motiu pel qual la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque, ha destacat "la rellevància d’aquest primer projecte de cooperació entre Andorra i el BEI", subratllant que aquesta col·laboració posa de manifest la capacitat del Principat per accedir a finançament internacional d’alt nivell tant financer com tècnic.

En la mateixa línia, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha afirmat que aquest acord obrirà "una nova palanca de finançament" que contribuirà a garantir la independència energètica d’Andorra i a assolir els seus objectius estratègics d’autosuficiència i sostenibilitat. A més, ha remarcat que aquesta col·laboració reforça el compromís del país amb un model energètic basat en fonts locals i sostenibles.