Confirmada la baixa de Morgado fins a inicis del 2025

El central César Morgado estarà unes sis setmanes de baixa després de la lesió que es va fer el diumenge passat contra l'Unionistas. El futbolista, cal recordar, es va haver de retirar a l'inici del segon temps a fer-se mal a la cama dreta. Finalment, les proves, realitzades aquest dimarts al matí, han confirmat la lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Segons esmenta l'FC Andorra en un comunicat, el futbolista ja està treballant amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se i tornar a estar disponible per a Ferran Costa. Es preveu que la seva tornada als terrenys de joc sigui a inicis de l'any 2025.

Per El Periòdic

