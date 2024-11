Ciutadans Compromesos opta per la llibertat de vot i evita definir-se sobre l’Acord

En la seva darrera assemblea, Ciutadans Compromesos (CC) ha decidit permetre que cada militant defensi lliurement la seva posició respecte a l’Acord d’associació amb la Unió Europea. La formació ha optat per desmarcar-se de la politització creixent d’un tema que considera clau per al futur del país, sense definir una postura unificada sobre aquest assumpte transcendental.

Tot i això, el grup parlamentari manté un compromís formal amb el pacte d’estat per a la negociació de l’Acord d’associació, una postura que també subscriuen membres destacats de l’Executiu, com el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, i el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné. “El nostre compromís amb el Pacte d’Estat és ferm, perquè considerem que aquest acord és clau per al futur d’Andorra i el seu encaix amb la Unió Europea”, han declarat des del grup parlamentari.

Decisions controvertides al Comú de la Massana

L’assemblea també ha servit per fer balanç del primer any de mandat al Comú de la Massana, controlat per Ciutadans Compromesos. Entre les mesures més polèmiques destaca la suspensió de nous plans parcials i la introducció de quotes per a la construcció, unes decisions que el partit justifica com a "necessàries per garantir un creixement equilibrat de la parròquia". En relació amb la modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), la cònsol major Eva Sansa ha defensat que aquest canvi pretén “dissenyar la Massana del futur”.

Paral·lelament, el Comú ha començat a millorar la xarxa d’aigua parroquial, i des de CC asseguren que aixecar la moratòria a la construcció abans d’enllestir aquestes obres seria "una irresponsabilitat", segons declaracions del grup. Finalment, han destacat dues promeses que, segons afirmen, estan en marxa: el nou centre de dia per a la gent gran, el qual tindrà capacitat per a 18 persones i s’ubicarà a l’edifici dels Arcs, i el desviament de la Massana, una infraestructura prevista per millorar la mobilitat a les Valls del Nord i que s’impulsa des del ministeri liderat per Ferré.