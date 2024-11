Casal atribueix l'esmena a la totalitat al dèficit econòmic i al seu sistema financer

El sinus del grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat avui la seva esmena a la totalitat al projecte de Llei del pressupost per l'exercici 2025, el qual ja es va introduir fa qüestió d'unes setmanes i d'igual forma que ho va efectuar la setmana passada el grup parlamentari de Concòrdia. Si bé fa uns dies Cerni Escalé va evidenciar així la falta d'inversió en innovació i la manca de solucions estructurals per l'habitatge, avui tant Pere Baró com Judith Casal, conseller i presidenta del grup parlamentari del PS respectivament, han posat sobre la taula el problema social i econòmic "tan desigual" entre els ciutadans del Principat i han lamentat conjuntament que s'hagin deixat de costat altres projectes importants en matèria d'habitatge i sostenibilitat.

Tot ha sorgit arran d'un estudi intern que ha dut a terme la formació de Baró dels dos mandats actius del cap de Govern, Xavier Espot, que van iniciar l'any 2019. D'aquesta manera, s'han restat els ingressos del país de la despesa generada i a partir d'això, s'ha derivat la conclusió que "el PIB d'Andorra va créixer durant aquest període un 34%, però al mateix temps, la despesa de Govern també ho va fer amb un 42% i el deute en un 32%", ha retret Casal llegint els punts més destacats de l'informe.

D'altra banda, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata ha fet entendre que "com es pot explicar que hagin crescut tant els ingressos per imposició directa i hagin baixat tant els indirectes", deslligant que les figures impositives o "no estan ben dissenyades, o s'està produint algun desequilibri per frau". Continuant l'explicació, Casal ha posat a la diana de la seva crítica a Govern el sistema tributari i financer del país, el qual "s'ha confeccionat per afavorir l'especulació immobiliària" i fent ús dels diners de dues empreses parapúbliques com són Andorra Telecom i FEDA.

Unes al·legacions que el conseller general també va corroborar i afegint que el programa demòcrata "manca d'una clara direcció i sentit", sense tenir aquest "un projecte ben definit del model de país que es vol aconseguir". Així, la proposta a l'esmena a la totalitat que ha efectuat el PS recau, principalment, en establir un sistema tributari més just i equitatiu per a tothom i que funcioni d'acord amb el poder adquisitiu de cadascú. "No és normal que un treballador qualsevol hagi de tributar el 5 o 10% del seu sou, mentre que un empresari amb dos milions d'ingressos pugui a través d'un fons d'inversió no haver de pagar un cèntim", ha exemplificat la presidenta.

Finalment, tant Casal com Baró han il·lustrat que tot i haver rebut el país un indubtable creixement d'ingressos, lesajudes a l'estat no han fet més que incrementar-se, i això només és deu a un "desequilibri social en les necessitats" marcat per un sistema "que funciona com un desastre". L'esmena a la totalitat del PS ha quedat justificada, d'aquesta forma, a la falta d'un model clar i concret que "faci créixer proporcionalment l'economia dels andorrans" i retiri així les injustícies tributàries d'un país que es troba, recordem, en el TOP 20 dels PIB més elevats del món.