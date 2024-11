Cartagena, el pròxim rival de l'FC Andorra a la Copa del Rei

Amb els dos darrers partits per disputar-se a causa de l'afectació per la DANA, els quals es van jugar ahir, aquest migdia la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha dut a terme el sorteig de la segona ronda de la Copa del Rei. Així, l'FC Andorra rebrà el Cartagena la setmana vinent a l'Estadi Nacional.

Dels 56 conjunts encara vius a la competició del KO, els tricolor només es podien enfrontar a un de Primera o de Segona Divisió. A part dels participants en la Supercopa – Barça, Madrid, Athletic Club i Mallorca –, de la màxima categoria hi havia 16 equips que en la seva totalitat exceptuant-se dos s'enfrontaran contra participants de la Segona Federació (14). És a dir, dels 11 equips de Primera Federació només un parell han tingut el 'premi' – Unionistas i Ceuta – de rebre un Primera, i no ha estat el cas dels de Ferran Costa.

Del segon esgraó futbolístic espanyol hi havia 15 conjunts, i d'aquí ha sortit l'equip que visitarà el Principat entre dimarts i dijous vinent. Cal recordar que feia tres temporades que la Copa no aterrava a Andorra, quan el Celta de Vigo va eliminar als d'Eder Sarabia amb un gol de Santi Mina al final de la pròrroga (117') per evitar els penals i adjudicar-se el pas a setzens amb un resultat d'1-2.

Envers el rival de l'FC Andorra, cal apuntar que els de Paco Imbernón són ara mateix últims a LaLiga Hypermotion amb 10 punts, amb 12 derrotes, un empat i només tres victòries. Els de la Regió de Múrcia, a primera ronda copera, van vèncer per la mínima (0-1) al Beasain, de Tercera Federació.