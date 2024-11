Detingut a Canillo per una presumpta agressió sexual

Aquest dilluns al vespre, la Policia ha arrestat a Canillo un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. La detenció s'ha produit després que una dona denunciés una agressió sexual que hauria tingut lloc la matinada del mateix dia a casa d’un conegut, on s’havien reunit diverses persones. Durant l’arrest, l’home portava una petita bossa amb restes de cocaïna, fet que també el va incriminar per un delicte contra la salut pública. A més, es trobava en procés de tramitació del permís de residència i treball.

Un altre home, de 46 anys, també ha estat detingut dimarts al vespre a Andorra la Vella després de negar-se a sotmetre’s a una prova d’alcoholèmia. L’home havia protagonitzat un accident amb un patinet elèctric al carrer Prada Motxilla i presentava símptomes evidents d’estar sota els efectes de l’alcohol. Durant la intervenció, ha increpat i ha amenaçat els agents, motiu pel qual també se’l va arrestar per delictes contra l’honor i la llibertat. Així mateix, es s'ha comprovat que tenia el permís de conduir suspès.

En una altra actuació, la policia ha arrestat aquesta setmana un home de 24 anys acusat de falsificar dos certificats d’estudis d’ensenyament superior. L’objectiu era utilitzar els documents per obtenir el permís de residència i treball al país, fet que suposa un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.