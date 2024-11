Ordino commemora el Dia Internacional de les Muntanyes amb un acte amb Albert Segura

Amb més de deu anys d’experiència com a guia de muntanya i especialista en treballs verticals, Segura ha dirigit viatges d’aventura i escalades en llocs tan remots com Sud-àfrica, Namíbia o Califòrnia, aportant una visió enriquidora a la jornada commemorativa.

La parròquia celebra aquesta jornada des del 2008 amb un fort vessant pedagògic. En col·laboració amb el ministeri d’Educació i la comissió nacional andorrana per a la Unesco, s’han programat xerrades als centres educatius de la xarxa d’escoles associades a la Unesco. En aquestes, Segura parlarà sobre valors com l’esforç, els hàbits saludables, el respecte, l’agraïment i la recerca de passió i sentit a la vida.

Durant la vetllada, es projectarà l’audiovisual Jordània Non Stop, seguit del relat de Segura, que compartirà les 20 experiències en què ha estat a punt de perdre la vida en els seus viatges arreu del món i com ha superat situacions extremes.

El pròxim 11 de desembre, Ordino tornarà a celebrar el Dia Internacional de les Muntanyes amb una activitat especial per conscienciar sobre la seva importància. L’esdeveniment central tindrà lloc a les 21 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra amb la participació d’Albert Segura, guia de muntanya i escalador de grans parets.

Per El Periòdic

