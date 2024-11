Actualitzats els mecanismes fiscals per reforçar la transparència amb l’OCDE

A nivell europeu, Andorra va signar el 2016 un acord d’intercanvi automàtic d’informació amb la Unió Europea sobre dades fiscals dels residents respectius, substituint i modificant l’acord del 2004 relatiu a la fiscalitat dels rendiments de l’estalvi. Les modificacions introduïdes per l’addenda al CRS MCAA requeriran actualitzar l’acord amb la UE per assegurar la seva alineació amb els nous estàndards.

Andorra es va adherir el 2014 a la Declaració sobre l’intercanvi automàtic d’informació i es va convertir en el 48è estat a comprometre’s amb aquest estàndard. Posteriorment, el 2015, va signar el CRS MCAA, sent la 75a jurisdicció a fer-ho, i va començar a intercanviar informació automàtica de comptes financers el 2018.

Aquesta addenda, introduïda pel Comitè d’Afers Fiscals de l’OCDE el 2022, implementa les modificacions necessàries al sistema d’intercanvi automàtic d’informació fiscal actual per reforçar i ampliar la informació transmesa entre jurisdiccions. La signatura s'ha dut a terme en remot i es considera una actualització del sistema vigent d'acord amb els estàndards internacionals.

Per El Periòdic

