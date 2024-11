Un segell per homenatjar la història de la Casa d'Areny-Plandolit

Correos ha dedicat un segell al museu Casa d'Areny-Plandolit. L'exemplar s'ha emès en un format desplegable que permet recrear un joc d'efectes audiovisuals, ja que quan està tancat es veu el fons d'una llibreria amb un llibre en primer pla i, en obrir-lo, apareix el segell projectat davant la llibreria de don Guillem i la seva dona.



La Casa d'Areny-Plandolit està ubicada a la parròquia d'Ordino i va ser adquirida el 1972 pel Consell General per a restaurar-la i convertir-la en museu. Compta amb diferents plantes on es poden visitar els espais característics de l'època d'una casa d'aquestes característiques i conserva gran part d'objectes i mobles que s'han anat acumulant per diferents membres de la família al llarg dels segles, on es barregen estils i les diferents aficions que tenien cadascun d'ells.



Dins de les diferents sales del museu, hi ha un espai expositiu de caràcter immersiu que transporta els visitants a l'època en què la casa estava habitada per don Guillem d'Areny-Plandolit, a l'Andorra de finals del s. XIX. Gràcies a la tecnologia, que utilitza hologrames, combinat amb objectes tangibles, s'aconsegueix una experiència multisensorial que permet entretenir el públic d'una manera diferent.



El segell es pot adquirir a l'oficina principal de Correos a Andorra, situada al número 10 del carrer Joan Maragall d'Andorra la Vella, o bé a través de Correos Market. Té un preu de 3,75 euros i s'ha fet una tirada de 45.000 exemplars.