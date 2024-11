Unicef i MoraBanc Andorra renoven una dècada de col·laboració pels drets dels infants

Unicef Andorra i el BC MoraBanc Andorra han renovat aquest dimecres el conveni de col·laboració que mantenen des de fa 10 anys. La signatura ha tingut lloc en el marc del 30è aniversari d’Unicef Andorra i ha estat formalitzada per la presidenta d’Unicef Andorra, Marianela Vila, i el president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs.

El conveni permetrà continuar realitzant activitats conjuntes, com les iniciatives 'Champions for Unicef' i 'Mou-te per Unicef', que han tingut una gran acollida en edicions anteriors. També s’han planificat noves accions per al 2025, amb l’objectiu d’implicar la societat en la millora de les condicions de vida dels infants tant a Andorra com a escala global.

Unicef Andorra ha destacat que aquesta col·laboració ha tingut un impacte positiu en la vida de molts infants al llarg de la darrera dècada i que la renovació del conveni permetrà continuar treballant en iniciatives destinades a promoure els drets dels infants i assegurar-ne el benestar.