I ara, Nacho Llovet

El deliri del MoraBanc Andorra amb les lesions torna a fer un pas més i ara se suma un altre nom a la llista de la infermeria. Es tracta de Nacho Llovet, qui pateix una lesió a l’adductor llarg de la cama dreta i estarà de baixa entorn dues i tres setmanes, "tot i que l’evolució marcarà la seva disponibilitat en els pròxims partits", segons han apuntat des del club.

El català, així, amplia el nombre de jugadors no disponibles per a Natxo Lezkano, sumant-se a Rafa Luz, Ferran Bassas i Ben Lammers. Sobretot és quelcom important relacionat amb aquest darrer, qui va ser intervingut quirúrgicament fa dues setmanes deixant el lloc de pivot bastant tocat. Doncs, ara només hi ha Felipe dos Anjos com a jugador pur en aquesta posició, i com ja s'ha vist aquest curt, haurà de ser Sekou Doumbouya amb qui faci la rotació.