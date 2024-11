Bartumeu qüestiona la capacitat de Riba per liderar les negociacions amb Europa

L’excap de Govern Jaume Bartumeu ha posat sobre la taula les seves preocupacions respecte a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea en el seu últim quadern, titulat 'Europa no és una opció, és una necessitat', publicat pel Centre d’Estudis i Recerca Socialdemòcrata (CEES), institució que dirigeix. Bartumeu, que defensa la integració d’Andorra al mercat europeu com "un pas clau per al desenvolupament econòmic del país", considera que el procés negociador ha estat marcat per mancances importants que cal abordar amb més rigor.

Bartumeu ha insistit en la importància de l’acord amb Europa, però ha criticat durament la manera com s’han portat a terme les negociacions. Segons l’excap de Govern, hi ha hagut “llacunes i mancances” que poden tenir conseqüències negatives per a diversos sectors de l’economia andorrana. Entre les seves preocupacions, destaca l’impacte de la lliure circulació de mercaderies. “A partir del primer dia d’aplicació de l’Acord, els aranzels duaners andorrans desapareixeran, la qual cosa significa que no hi haurà ingressos per a productes agrícoles ni, probablement, per al tabac. Això pot tenir un gran impacte en la nostra economia”, ha afirmat.

El sector farmacèutic i el protocol financer, en el punt de mira

Pel que fa al sector farmacèutic, Bartumeu ha expressat preocupació pel fet que la normativa europea pugui limitar la comercialització de productes provinents de Suïssa i els Estats Units, la qual cosa considera que provocaria una pèrdua d’ingressos significativa per a les farmàcies andorranes. “El secretari d’Estat creu que aquesta pèrdua serà insignificant, però jo penso que serà molt més greu del que s’ha volgut admetre”, ha assegurat.

L’excap de Govern també ha criticat el protocol financer de l’Acord, que segons ell no resol la manca d’un prestador d’última instància per a la banca andorrana ni garanteix l’accés a mecanismes europeus de liquiditat. “Els bancs andorrans necessiten poder accedir a mecanismes de liquiditat en moments de tensió per operar amb seguretat, però això no queda resolt en aquest protocol financer”, ha declarat. En aquesta línia, Bartumeu ha dirigit dures crítiques al secretari d’Estat, Landry Riba, afirmant que “no té els coneixements tècnics ni l’experiència política necessària per gestionar una negociació d’aquesta complexitat”.

Sobre la normativa laboral, el director del CEES ha assenyalat que l’Acord requerirà reformes en àmbits com els contractes laborals, el treball de menors o els drets col·lectius, però ha lamentat que no es detalli quins canvis concrets s’hauran de fer. També ha expressat dubtes sobre com es gestionaran les prestacions per desocupació per als treballadors que tornin als seus països després de treballar a Andorra.

Andorra no pot emmirallar-se en altres models

D'aquesta manera, Bartumeu ha deixat clar que Andorra no pot emmirallar-se en altres models com els de Mònaco o Suïssa, ja que són realitats molt diferents. “Andorra no és una potència econòmica com Suïssa, que és un interlocutor prioritari per a la Unió Europea. Ens agradaria ser-ho, però no ho som”, ha declarat amb contundència. Així i tot, i malgrat les seves crítiques, Bartumeu ha reafirmat el seu suport a l’Acord d’associació, tot i que ha insistit en el fet que cal revisar profundament la gestió de les negociacions. “No podem ignorar les mancances que hi ha hagut fins ara. És imprescindible abordar aquestes qüestions amb més rigor i responsabilitat”, ha conclòs.