Manu Nieto se sincera: "No he estat al meu màxim nivell"

Va estar a punt d'arribar a l'any – amb la cessió a l'Elx pel mig – sense marcar amb la samarreta de l'FC Andorra. L'anterior ocasió va ser un 10 de desembre del 2023, un empat a dos a Ipurua, però Manu Nieto es va retrobar amb la diana el diumenge passat per fer que els seus igualessin el partit davant l'Unionistas. Precisament el davanter ha fet autocrítica aquest matí reconeixent que aquesta faceta l'estava costant: "Potser durant el dia a dia li he estat donant una importància que m'ha afectat i ha fet que em posés pressió a mi mateix". Així, s'ha sincerat apuntant que "no he estat al meu màxim nivell" i que ell és un més de l'equip que "vol aportar en tot".

Demanat per si haver tornat a marcar pot suposar ara un punt d'inflexió, el de Villa del Río ha comentat que no tot es tracta de ratxes, sinó de mentalitat. "Sento que vull demostrar el que soc, i per això continuo treballant, no sé què vindrà, però estic molt més segur que fa un temps", ha completat fent esment de sentir-se més alliberat.

De totes maneres, no només a ell li està costant transformar de cara porteria contrària. El conjunt tricolor també escasseja en aquest sentit: porta 12 dianes en 14 jornades, sent l'equip menys golejador dels nou primers classificats. En relació amb això, Nieto ha fet èmfasi que tot es tracta d'un procés: "Tenim grup per resoldre totes les situacions del joc, estem demostrant un gran nivell i ara toca entrenar-ho i treballar-ho perquè ho aconseguirem". "El futbol té les seves ratxes i no t'has de posar nerviós ni pressionar-te, només continuar fent feina i creure en el procés", ha afegit.

La mateixa expressió de no pressionar-se a un mateix l'ha fet servir per respondre davant la dificultat de sumar de tres a casa: "Amb el treball i el nivell que tenim arribaran els resultats, sense por i sense preocupar-nos". L'andalús també ha assenyalat que se centren en ells mateixos i no s'estan a mirar el que facin o no la resta d'equips, com la Cultural Leonesa, primera a sis punts del segon classificat.

Nieto va aterrar al Principat l'any 2021 assolint aquell ascens a Segona Divisió. A l'inici de la següent campanya va marxar cedit a l'Eldense de Primera Federació i va repetir fita de l'ascens, mentre que el curs passat el va començar amb els pirenaics per marxar novament cedit al gener, en aquesta ocasió a l'Elx. Té contracte fins al 2026, i se centra a millorar i ajudar l'equip: "Els futbolistes no sabem molt bé com es determinarà el nostre futur, i jo assumeixo on estic i la responsabilitat que tinc. He demostrat ser algú honest i humil que sempre treballa pel conjunt".