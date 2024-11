El TC confirma una indemnització de 877.466 euros per a Genís Besolí

Aquesta sentència posa punt final a anys de litigis i assegura que Besolí rebrà l'import establert, destinat a cobrir despeses mèdiques, adaptacions necessàries a la seva nova situació i compensació per danys personals i econòmics . La resolució subratlla també la importància de garantir el compliment estricte de les mesures de seguretat laboral per evitar incidents similars en el futur.

El Tribunal Constitucional d'Andorra ha confirmat la indemnització de 877.466,68 euros a favor de Genís Besolí, després d'un llarg procés judicial derivat d'un accident laboral. L'incident va tenir lloc el 2017 a l'Hípica de l'Aldosa, quan Besolí operava un tractor que no complia amb els requisits de seguretat adequats, fet que li va provocar lesions greus que el van deixar paraplègic.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació