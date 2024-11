L’inici de la temporada d’esquí es posposa pel pont de la Puríssima

Les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts, que inclouen Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira, han anunciat que estan treballant intensament per iniciar la temporada d’hivern 2024-2025 coincidint amb el pont de la Puríssima. La decisió està condicionada per l’evolució de les condicions meteorològiques, que continuen sent un factor determinant per establir la data definitiva d’obertura de les pistes. L’empresa ha informat que les previsions d’obertura s’actualitzaran periòdicament a través dels seus canals oficials, incloent-hi les pàgines web i les xarxes socials de les estacions.

Segons informacions recents, Ordino Arcalís havia previst inicialment obrir el 30 de novembre, però aquesta data s’ha posposat per la manca de neu suficient, una situació que afecta altres estacions del Principat. Els responsables mantenen l’esperança que l’arribada de precipitacions en els pròxims dies permeti oferir una experiència òptima als visitants.

L’Abarset comença la temporada amb una agenda de DJ internacionals

En paral·lel a les incerteses sobre l’inici de la temporada d’esquí, L’Abarset obrirà les portes aquest dissabte tal com estava previst. El popular local d’après-ski, situat a peu de pistes de Grandvalira, iniciarà una nova temporada amb una renovada proposta gastronòmica i una agenda plena d’actuacions musicals de renom. La festa d’obertura estarà liderada pel DJ Davide Squillace, reconegut en l’escena internacional, i donarà el tret de sortida a un calendari d’esdeveniments destacats que s’allargarà durant tot l’hivern.

A més, i tot i l’ajornament de l’obertura de pistes en algunes estacions, les activitats nadalenques programades a Grandvalira Resorts continuen en marxa. Les visites al Pare Noel, que es realitzen a Pal Arinsal, al sector Canillo de Grandvalira i a la Cabaneta d’Incles amb Epic Andorra, es mantenen segons el calendari establert. Per garantir-ne el bon funcionament, els telecabines de la Massana i Canillo operaran puntualment per donar accés als visitants.