Casal apel·la a la paciència i demana "anar pas a pas" amb l'Acord

Segons Casal, l’Acord d’associació és “l’única via per mantenir l’‘statu quo’ actual” . Deixar-lo caure, ha advertit, comportaria entrar en un “terreny desconegut” amb conseqüències incertes. També ha remarcat que, dins de Ciutadans Compromesos, els representants amb càrrecs institucionals a nivell nacional i, en alguns casos, parroquial, es mantenen ferms en el seu suport, el qual forma part del Pacte d’Estat impulsat pel Govern.

En relació amb la postura de Ciutadans Compromesos, que en la seva assemblea de dimarts va decidir que cada militant tindrà llibertat de defensar la seva posició respecte a l’acord d’Associació , Casal ha volgut recordar la “defensa contundent” que el president del grup parlamentari de la formació, Carles Naudi, va fer la setmana passada en seu parlamentària. “El Govern es queda amb això i amb el fet que els seus càrrecs institucionals, com Raül Ferré i David Forné, mantenen una defensa aferrissada i contundent de l’Acord ”, ha declarat.

El ministre ha subratllat que, després que Andorra hagi completat les seves tasques en aquesta fase, ara és responsabilitat del Consell de la Unió Europea “analitzar i dictaminar” sobre l’acord. “No està al nostre abast fer més en aquest moment”, ha dit, confiant que el procés no s’eternitzarà, tot i reconèixer que “s’obre un termini breu” perquè el Consell de la UE prengui una decisió definitiva.

Després que el cap de Govern, Xavier Espot, i el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, confirmessin aquest dilluns que els terminis per a la revisió jurídica de l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea s’allargaran , el ministre portaveu, Guillem Casal, ha insistit aquest dimecres en la necessitat de mantenir la calma i actuar amb prudència. “Cal ser pacient i anar pas a pas. Fent un símil futbolístic, com diuen els entrenadors, cal anar partit a partit ”, ha declarat Casal, remarcant que les properes decisions es prendran “a mesura que es tingui més informació”.

Per El Periòdic

