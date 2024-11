Andorra i Espanya acorden una nova interconnexió elèctrica

Després d’anys de negociacions, Andorra i Espanya han desbloquejat el conveni internacional per construir una nova interconnexió elèctrica entre ambdós països. L’acord, que es formalitzarà properament, arriba després de diverses reunions tècniques i de la trobada bilateral d’alt nivell entre el cap de Govern andorrà, Xavier Espot, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El ministre portaveu d’Andorra, Guillem Casal, ha destacat aquest dimecres que “la nova infraestructura permetrà incrementar la capacitat d’intercanvi entre els sistemes elèctrics, amb l’objectiu de respondre, si cal, a l’augment de la demanda energètica andorrana amb aportacions del sistema espanyol”.

Casal ha subratllat que la demanda d’energia elèctrica al Principat experimentarà un creixement moderat, però continu, durant la pròxima dècada. Aquest increment s’atribueix a les polítiques de descarbonització, les quals impulsen l’electrificació del transport i la renovació de sistemes de calefacció en edificis, així com al creixement econòmic previst: “Aquestes mesures són clau per avançar en la transició energètica i assolir l’objectiu de neutralitat en emissions de carboni el 2050”, ha explicat. La nova connexió, a més de garantir el subministrament, contribuirà a mantenir els estàndards de qualitat energètica. Aquesta infraestructura forma part del Pla de desenvolupament de la xarxa de transport d’energia elèctrica d’Espanya per al període 2021-2026.

El projecte inclou la implementació d’un doble circuit a 220 kV des d’Adrall fins a la frontera amb Andorra, l’ampliació i modernització de la subestació d’Adrall i la construcció d’una estació receptora al riu Runer. Aquesta última rebrà l’energia procedent de la nova interconnexió. La infraestructura serà desenvolupada en col·laboració entre Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i Red Eléctrica de España (REE). Casal ha explicat que, un cop signat el conveni, “es trametrà al Consell General per a l’aprovació parlamentària i es comunicarà als coprínceps”.

El ministre també ha posat èmfasi en la importància d’incrementar la producció energètica nacional per reduir la dependència exterior. Actualment, Andorra genera el 18% de l’energia que consumeix, amb l’objectiu d’arribar al 30% el 2030. “Una infraestructura clau per assolir aquesta fita serà el parc eòlic del Maià, que permetrà augmentar la producció elèctrica nacional en un 50%”, ha destacat.