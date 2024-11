El Museu Carmen Thyssen es traslladarà de l’hotel Valira a un nou espai

Malgrat la voluntat de mantenir el museu a Escaldes, Casal ha assegurat que "la prioritat és que continuï oferint el seu servei al Principat, independentment de la parròquia on s’ubiqui" . Aquesta decisió permetrà al museu disposar de més capacitat per ampliar la seva activitat cultural.

El ministre ha subratllat que "el Museu Carmen Thyssen és un element rellevant de l’oferta cultural i turística del país". A més, ha recordat que "en el seu moment, tant l’aleshores cònsol d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, com la ministra de Cultura, Olga Gelabert, van treballar perquè aquest projecte arribés a Andorra".

Casal ha explicat que "el Govern està analitzant les opcions disponibles per oferir alternatives al museu", tot i que ha indicat que "l’opció principal és traslladar l’equipament a l’edifici Node d’Andorra Telecom" . Aquestes noves instal·lacions, ubicades també a Escaldes-Engordany, podrien estar operatives el juny del 2026, data prevista per a la seva inauguració.

El Museu Carmen Thyssen Andorra deixarà l’hotel Valira d’Escaldes-Engordany per establir-se en una ubicació més gran , segons ha confirmat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal. La família Thyssen ha comunicat oficialment la decisió, amb l’objectiu de disposar d’un espai que permeti ampliar el projecte cultural iniciat al Principat el febrer del 2017.

