Govern fixa 225 noves autoritzacions de residència i treball

El Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament que estableix la quota general d’autoritzacions d’immigració per a residència i treball per compte propi, després de rebre el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social el passat 19 de novembre. La quota fixa un total de 125 autoritzacions, repartides entre 25 permisos reservats per a professionals liberals i 100 destinats a altres modalitats de residència i treball per compte propi. El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà quan el reglament entri en vigor, coincidint amb la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Paral·lelament, el Consell de Ministres ha donat llum verda al reglament que regula la quota general per a autoritzacions d’immigració de treball sense residència, amb un total de 100 permisos. Aquesta mesura respon a l’esgotament gairebé total de la quota aprovada al desembre de 2022, la qual també contemplava un centenar d’autoritzacions.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha destacat que aquesta qüestió ja es va abordar en una sessió parlamentària la setmana passada. A més, ha subratllat que, en cas d’aprovació de la Llei Òmnibus, “la inversió estrangera quedarà vinculada a la quota i no a l’inrevés”, un canvi que, segons el ministre, aportarà més claredat al sistema d’autoritzacions.