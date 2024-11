Lizana posa el focus en les conseqüències de la violència masclista per als fills i filles

Tot i els efectes negatius, Lizana ha volgut deixar clar que no tots els infants exposats a la violència masclista esdevenen maltractadors en l’edat adulta : "El percentatge que no repeteix aquesta conducta és gràcies a les mares, que, amb gran esforç, ofereixen un model diferent als seus fills", ha remarcat, segons informa l'ANA.

El psicòleg també ha posat de manifest les conseqüències devastadores que aquest tipus de situacions tenen per als més petits, tant a nivell emocional com social. Entre aquestes, ha esmentat problemes d’autoestima, ansietat, aïllament social i fins i tot la manifestació de comportaments violents. "A més, aquests nens i nenes sovint viuen en una situació d’empobriment, ja que els maltractadors empobreixen les mares i, de retruc, també els fills ", ha lamentat.

Durant la seva intervenció, Lizana ha destacat que aquests nens i nenes "pateixen greus conseqüències en tots els àmbits de la seva vida". Ha subratllat que les mares que també són víctimes d’aquesta violència juguen un paper fonamental en la protecció dels infants: " Les mares viuen l’infern de conviure amb un maltractador, però malgrat tot, continuen cuidant dels seus fills , oferint-los altres models basats en l’afecte i espais lliures de violència", ha afirmat. Segons Lizana, aquest suport matern és clau per activar la resiliència dels infants i ajudar-los a superar els traumes derivats de la violència.

Crear consciència sobre la gravetat de la situació que viuen els fills i filles de maltractadors masclistes és essencial per abordar aquesta problemàtica. En aquest context, el formador i supervisor especialitzat en violència de gènere Raúl Lizana ha impartit aquest dimecres la conferència 'Fills i filles víctimes de la violència de gènere en la parella. Fem visible l'invisible' . L’acte, organitzat pel Govern en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, ha reunit una trentena de persones amb l’ objectiu de visibilitzar l’impacte de la violència masclista en els infants .

Per Agències

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació