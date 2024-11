Els isards volen fer-se veure contra Malta

La selecció masculina de rugbi XV ja es prepara per a l'enfrontament contra Malta a l'Estadi Nacional (aquest dissabte, 17.00 hores) emmarcat en la Rugby Europe Conference. Un duel que té especial rellevància, ja que fa anys que els isards no juguen al terreny del Nacional, on esperen veure a tota la seva gent recolzant-los contra un equip "físicament gran i dur", segons va mencionar ahir en roda de premsa el nou ajudant del combinat, Dani Raya, on la seva incorporació servirà per millorar el joc ofensiu i defensiu. Així doncs, els maltesos arribaran al Principat després de la primera victòria a l'octubre contra Xipre per 43-21. "Els seus jugadors estan a la lliga anglesa, serà una gran batalla i hem de donar guerra", va declarar el tècnic del VPC.

El principal repte és competir i potenciar als jugadors tricolor. "Portem uns anys amb el mateix equip i poder donar un cop sobre la taula a Andorra és un objectiu per poder competir", va revelar el jugador Bruno Comas, incidint en el bon creixement de l'equip en els darrers anys. En aquest sentit, els isards volen demostrar que cada vegada estan més preparats per rebre i enfrontar-se a combinats d'alt nivell internacional.

Pel que fa a la llista de preseleccionats, els 30 escollits han estat Federico Aguiar, Josep Arasanz, Guillem Badia, Guillem Blanc, Adrià Bonell, Jean Maurice Calvet, Adrià Calvó, Adrià Casals, Martí Casals, Sébastien Caussé, Bruno Comas, Lluc Cunill, Esteban Felix Deleris, Sacha Nathan Franken, Samuel Sacha Franken, Ian Granyena, Hugo Hernández, Valentin Hoxha, Hugo Llata, Miquel Ortega, Albert Pons, Jan Pujol, Ricardo Quintino, Nicolás Ruiz, Nil Tomé, Stefano Tossatti, Bastien Trape, Xavier Vicente, Pol Arias i Nicolas Saludes. Amb tot, només quedaran 23 seleccionats, els quals s'escolliran avui després de l'entrenament, i, finalment, en jugaran 15. Una decisió que cada vegada es complica més per la bona qualitat dels jugadors.

A l'espera del duel contra Israel

Una de les incògnites que concerneix el rugbi és la disputa del duel contra Israel. Des de la federació van esclarir que només falta la confirmació de l'equip contrari a la data proposada, l'1 de febrer, per a l'enfrontament que se celebraria al país i no en terres israelites pel conflicte bèl·lic, informa l'ANA.