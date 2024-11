Detingut un jove de 18 anys per sostreure almenys tres vehicles valorats en més de 11.500 euros

La Policia ha detingut aquest dimecres al matí, a Encamp, un jove de 18 anys com a presumpte autor de diversos delictes contra el patrimoni relacionats amb el furt de vehicles. Els cotxes sostrets tenen un valor estimat superior a 11.500 euros.

A principis de novembre, el jove va patir un accident mentre conduïa un tot terreny que havia sostret, deixant el vehicle abandonat a la Massana. La reparació d’aquest vehicle està valorada en més de 30.000 euros. En el moment del sinistre, el jove estava acompanyat d’altres persones.

La investigació, que es remunta al mes de setembre, ha permès identificar el jove com el responsable del robatori d’almenys tres cotxes, tot i que els investigadors no descarten que també estigui implicat en un quart furt. Segons el comunicat policial, el detingut actuava principalment durant la nit i matinada en aparcaments privats, tant interiors com exteriors, buscant vehicles oberts, molts dels quals tenien les claus posades.

El mateix dimecres a la tarda, la Policia, amb autorització judicial, ha realitzat un escorcoll al domicili del jove. Durant la inspecció es van trobar nous indicis que reforcen la seva implicació en els furts, incloent-hi els retrovisors d’un altre vehicle, la desaparició dels quals ja havia estat denunciada anteriorment. A aquest perjudici econòmic cal sumar altres despeses que ronden els 900 euros.

A més, el jove no disposava de permís de conduir en el moment dels fets. També s'ha revelat que ja havia estat investigat en el passat, quan era menor d’edat, per delictes similars que van ser judicialitzats a principis d’aquest any. La investigació per esclarir si el jove està relacionat amb altres delictes de característiques similars continua oberta. La Policia no descarta que hi hagi més implicats en aquesta sèrie de furts.