Definit el quadre de la Copa Constitució Valira Seguretat 2024/25

La UE Santa Coloma, vigent campió de la copa nacional, jugarà la primera ronda contra el City Escaldes. El guanyador d'aquest duel s'enfrontarà a un descansat FS la Massana que, tot i ser el cuer a la Multisegur Assegurances, cercarà fer un bon paper en la competició com va fer el Pas de la Casa la temporada anterior. Pel mateix costat, van quedar enquadrats en la segona eliminatòria l'Esperança i el Pas de la Casa que, el vencedor del duel, jugarà contra el vencedor de l'Inter Escaldes - Penya Encarnada.

El quadre de la Copa Constitució Valira Seguretat va ser sortejat el passat dimarts deixant encreuaments molt interessants per a quarts de final i les semifinals. Un quadre que podria acabar amb les habituals sorpreses que solen estar en aquesta competició. Els cinc duels – FS la Massana, Atlètic Amèrica i FC Santa Coloma passen directes als quarts – de vuitens de final es disputaran el 12 de gener, mentre que els quarts estan programats per al 12 i 13 de març, les semifinals el 16 i 17 d'abril i, finalment, la final serà el 25 de maig.

Per El Periòdic

