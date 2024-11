Àlex Roca parlarà de superació personal i inclusió a Andorra la Vella

Àlex Roca, conegut per haver completat una marató tot i tenir una discapacitat física del 76%, compartirà la seva experiència personal amb un relat que destaca per la superació, la determinació i la resiliència. La conferència busca posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat i sensibilitzar sobre la necessitat de continuar avançant cap a una societat més inclusiva.

Per El Periòdic

