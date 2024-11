Andorra acull el II Congrés sobre intel·ligència artificial i educació

El II Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia (SCP), de l’Institut d’Estudis Catalans, se celebra des d'avui fins al 30 de novembre de 2024. El congrés es desenvolupa simultàniament a la Universitat d’Andorra, a Sant Julià de Lòria, i a la Seu d’Urgell, amb la possibilitat de seguir-lo presencialment o en streaming.

Amb el tema principal «Tendències d’èxit, realitats emergents i noves expectatives en educació», el congrés posa un focus especial en el paper de la intel·ligència artificial (IA) en els processos educatius. Es debatrà sobre l’impacte de tecnologies com el ChatGPT i altres eines basades en IA a les aules, així com les seves implicacions ètiques, pedagògiques i pràctiques. S’exploraran casos d’èxit i es reflexionarà sobre com aquestes tecnologies poden contribuir a la personalització de l’ensenyament i a la millora de l’aprenentatge.

El congrés inclou set conferències magistrals, set taules rodones i set panells de comunicacions, abordant també altres temes rellevants com el plurilingüisme i la salut emocional en l’educació. L’objectiu és oferir un espai de debat i creació de coneixement per compartir experiències i bones pràctiques educatives.

Aquesta trobada està adreçada a professionals de l’educació, alumnat, famílies, associacions, institucions i investigadors interessats en la transformació educativa i la integració de noves tecnologies en els sistemes d’ensenyament.