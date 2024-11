Mor als 64 anys Xavier Fernández, conegut com el Sisquet de Cal Sinquede

L'actor andorrà Xavier Fernández, més conegut com el Sisquet de Cal Sinquede, ha mort als 64 anys després d'una prolongada afecció de salut. La seva figura, vinculada profundament amb la cultura popular del país, deixa una petjada inesborrable en el patrimoni teatral i històric d'Andorra.

Fins a finals d’agost, el Sisquet de Cal Sinquede –un personatge de finals del segle XIX– era el protagonista de visites guiades als pobles de la Massana i Pal. «Cada dia aprenc anècdotes i costums, que incorporo al guió», havia explicat Xavier Fernández, qui donava vida al carismàtic pagès, captivant residents i visitants amb el seu talent i proximitat. Aquestes visites teatralitzades no només eren una experiència cultural, sinó també una immersió viva en la història i les tradicions andorranes.

A més de la seva tasca a la Massana, Fernández va destacar per les visites nocturnes a Escaldes-Engordany, on narrava l’origen de la parròquia i revelava els secrets dels edificis més emblemàtics. La seva passió per explicar històries i recuperar la memòria col·lectiva el va convertir en un referent cultural del país.

El tanatori estarà obert per a familiars, amics i admiradors que vulguin acomiadar-se de l'actor avui, 28 de novembre, de 16.00 a 20.00 hores, i demà, 29 de novembre, de 10.00 a 14.00 hores. La cerimònia de comiat tindrà lloc demà a les 16.00 hores a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.