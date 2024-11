El Ministeri Públic i la Fiscalia Europea acorden un protocol de cooperació jurídica

La Fiscalia General del Principat i la Fiscalia Europea (EPPO) han signat aquest matí un acord de treball per establir un protocol d’entesa que faciliti la cooperació i l’intercanvi d’informació entre les dues institucions. La signatura ha estat efectuada electrònicament pel fiscal general d’Andorra, Xavier Sopena, i la fiscal en cap europea, Laura Codruta Kövesi.

El protocol té com a objectiu principal garantir una investigació i un enjudiciament ràpid i efectiu dels delictes contra el pressupost de la Unió Europea, especialment en casos relacionats amb el blanqueig de capitals i altres infraccions associades. Aquest acord proporciona un marc per a la col·laboració entre ambdues parts, tot i que no té efectes jurídics vinculants.