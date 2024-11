Govern destina més de 3,2 milions d’euros a prestacions socials durant el tercer trimestre

El Govern ha destinat un total de 3.233.065,62 euros a diverses prestacions socials durant el tercer trimestre de l’any, segons les dades publicades aquest dijous per Estadística basades en informació d'Afers Socials. Aquesta xifra engloba les ajudes a la solidaritat, les pensions de solidaritat per a la gent gran i les pensions no contributives.

Durant el tercer trimestre, 1.173.452,84 euros es van destinar a prestacions de solidaritat, lleugerament més que al segon trimestre, quan es van assignar 1.154.689,35 euros. La mitjana de beneficiaris va ser de 362 persones, amb una distribució per gènere de 202 dones i 159 homes.

Pel que fa a la nacionalitat, 206 beneficiaris de mitjana eren andorrans, seguits de 91 espanyols, 47 portuguesos, 5 francesos i 12 d’altres nacionalitats. La distribució territorial dels beneficiaris destaca que un 40,9% residien a Andorra la Vella, un 21,8% a Escaldes-Engordany, un 15,3% a Sant Julià de Lòria i un 12,4% a Encamp. Per trams d’edat, la majoria dels beneficiaris (50,3%) tenien entre 46 i 65 anys, seguits d’un 18,1% entre 36 i 45 anys; un 14,7% entre 26 i 35 anys: un 9,1% entre 66 i 75 anys. i un 7,7% entre 18 i 25 anys.

Pensions de solidaritat per a la gent gran: descens moderat

L’import destinat a les pensions de solidaritat per a la gent gran durant el tercer trimestre va ser de 2.048.612,87 euros, lleugerament inferior als 2.096.306,93 euros assignats al segon trimestre. Aquesta prestació va beneficiar una mitjana de 1.293 persones, de les quals 865 eren dones i 428 homes.

Quant a la nacionalitat, 311 beneficiaris eren andorrans, 676 espanyols, 134 portuguesos, 39 francesos i 133 d’altres nacionalitats. Pel que fa a la residència, un 40% dels beneficiaris vivien a Andorra la Vella, un 21,1% a Escaldes-Engordany, un 14,2% a Encamp i un 13,3% a Sant Julià de Lòria. Per trams d’edat, un 89,7% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys, reflectint l’enfocament d’aquesta prestació en la població de la tercera edat.

Pensions no contributives: import i beneficiaris més reduïts

Pel que fa a les pensions no contributives, el Govern hi va destinar 11.999,91 euros durant el tercer trimestre, una xifra inferior als 13.686,90 euros del trimestre anterior. Aquestes prestacions van beneficiar una mitjana de 13 persones, la majoria dones (92,1%).

En termes de nacionalitat, vuit beneficiaris eren andorrans i cinc espanyols. La distribució territorial mostrava que un 44,7% residien a Andorra la Vella, un 15,8% a Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, mentre que el 23,7% es repartia entre Encamp, Ordino i la Massana. Tots els beneficiaris eren majors de 95 anys.