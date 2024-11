1.530 donants de sang al 2024, un 5% més que l'any anterior

El 2024 es tancarà havent registrat un total de 1.530 donacions de sang gràcies a les diferents campanyes de donació organitzades al llarg de l'any, portant-se a terme l'última aquesta setmana al Lycée Compte de Foix. Sobre el balanç, segons ha fet saber la Creu Roja Andorrana, la xifra supera la del 2023, la qual va ser de 1.460 donants i significant això un 5% més.Un altre bona notícia d'enguany han sigut els 322 nous donants que s'han registrat, una dada que també supera la del 2023, que va ser de 281.

Tal com ha exposat l'entitat, aquest increment "reflecteix una conscienciació creixent sobre la importància de donar sang, ja que la donació no només ajuda els altres, sinó que també afavoreix l'activació de les cèl·lules pròpies del donant, amb beneficis tant per a la salut individual com per a la col·lectiva". Un aspecte que va quedar patent en la visita de EL PERIÒDIC al Lycée Compte de Foix aquest passat dilluns, on un dels donants va precisar que s'havia sotmès "no només per complir amb la seva cita anual", sinó per eliminar del seu cos un problema de ferro que pateix.

Així mateix, la Creu Roja exposa que aquesta darrera campanya de donació de sang ha estat "tot un èxit". Tant és així, que s'han registrat un total de 339 donants, dels quals 66 eren nous donants, la qual cosa també supera la xifra de l'any anterior, que va ser de 236. Pel que fa als transplantaments de medul·la òssia, hi va haver 21 donants.

De cara a l'any vinent, i havent-se efectuat ja la reunió que va avançar Sauri dilluns, l'entitat ha concretat que efectuarà altres cinc campanyes de donació de sang: la primera al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany (4, 5 i 6 de febrer); la segona al Poliesportiu d'Andorra la Vella (7 d'abril); la tercera al col·legi Sant Ermengol (10, 11 i 12 de juny); la quarta a la Universitat d'Andorra (16, 17 i 18 de setembre), i l'última una vegada més, al Lycée Comte de Foix (19, 20 i 21 de novembre).

Per acabar, l'entitat sanitària recorda al seu escrit que "no haurien estat possibles sense el suport del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i l'Organització Catalana de Trasplantaments, així com la resta de col·laboradors que han fet possible l'èxit de les campanyes". També han agraït de tot cor la col·laboració de tots els ciutadans participants "per la seva solidaritat i compromís" en la campanya de donació que clou just avui.