Farràs rep la Clau dels Set Braços i advoca per la continuïtat del Coprincipat

El síndic general Carles Ensenyat ha condecorat aquest migdia amb la Creu dels Set Braços a l’exsíndic general Jordi Farràs Forné, qui va ostentar el càrrec durant l’anomenat Consell Constituent des de l’abril del 1992 fins al desembre del 1993. Val a dir que l'acte s'ha dut a terme a la sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall en presència dels presidents dels grups parlamentaris, el mateix cap de Govern, membres del Consell de la Creu dels Set Braços i representants d’altres institucions i familiars de l’homenatjat.

Sobre la trajectòria del condecorat, Farràs va ser conseller general des de l’any 1986 fins a l’any 1993. En concret, va ser escollit per la parròquia d’Andorra la Vella a les eleccions del desembre de 1985, repeteix al càrrec la legislatura del 1990 al 1992 - la qual finalitza amb l’autodissolució del Consell General -, i novament torna a ser escollit conseller general l’abril de 1992. El 22 d’abril d’aquell any va ser escollit síndic general amb el vot favorable dels 28 consellers generals presents. A més, va ocupar el càrrec de síndic general al llarg de la legislatura constituent que finalitza el desembre del 1993, després d’haver aprovat la Constitució per unanimitat al Consell General i ser posteriorment ratificada en referèndum.

Durant el seu discurs d'homenatge, Ensenyat ha ressaltat aquest fet, ja que "la rúbrica del síndic Farràs va representar en aquell moment la voluntat del poble andorrà de fer evolucionar el sistema polític que la història li havia llegat". El síndic, més enllà d'exalçar la figura política de Farràs, ha volgut remarcar que aquest "ha continuat sent una veu rellevant en els més de 30 anys posteriors al seu pas per la Sindicatura". Per això, ha apel·lat "a saber preservar els equilibris" com ho van efectuar la classe política i les institucions al llarg del procés constituent.

Per la seva banda, Farràs ha fet una crida a defensar el sistema institucional actual, especialment el coprincipat, reclamant "prudència i seny" a la classe política. A més, ha subratllat en diverses ocasions que "és Andorra qui necessita els coprínceps i no a la inversa". A més, l'exsíndic ha deslligat que aquest ha instat la classe política actual a "fer progressar i assolir la quota màxima d’independència del nostre país en tots els àmbits".